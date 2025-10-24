Trabzon'da Köpekler Araca Zarar Verdi!

Ortahisar ilçesinde, park halindeki SUV’nin altına giren kediyi kovalayan üç köpek, aracın plakasını ve çamurluk davlumbazını sökerek maddi hasara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen ilginç olay, görenleri şaşkına çevirdi.Önceki gece saat 03.30 sıralarında otoparkta bir kediye saldıran 3 köpek, kedinin park halindeki Toyota Corolla Cross marka SUV aracın altına saklanması üzerine bir süre bekledi.Kedinin çıkmaması ve köpeklerin ulaşılamaması üzerine, köpekler aracın çeşitli kısımlarına zarar vermeye başladı.Köpekler, çeneleriyle aracın plakasını söktü, ardından sol ön lastiğin çamurluk davlumbazını dişleriyle çekerek yerinden çıkardı. Kediyi yakalayamayan köpekler daha sonra otoparktan ayrıldı.Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen B.K., gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.Olayın gerçek boyutunu güvenlik kamerası görüntülerini izleyince öğrenen vatandaş, köpeklerin aracına verdiği zarar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.