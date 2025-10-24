TELE 1'e kayyum atandı! Merdan Yanardağ gözaltında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında, 'casusluk' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.TMSF KAYYUM OLARAK ATANDISoruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ'ın, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu tespit edildi.Resmi kayıtlarda ise Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye sulh ceza hakimliği kararıyla, TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.