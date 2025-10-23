Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak kutlama programlarından dolayı 24 Ekim tarihinde Adapazarı şehir merkezinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı.Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümü kutlama programları vesilesiyle gerçekleştirilecek genel prova çerçevesinde 24 Ekim Cuma günü Atatürk Bulvarı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır' ifadelerine yer verildi.