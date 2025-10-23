  • USD: 41,90 - 41,98
Tekirdağ’da feci kaza! Sürücünün ayağı koptu!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki kamyonet kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı yerinden çıkarken, sürücü Emray’ın sol ayağı da bariyerle araç arasında sıkışarak koptu. Emray kopan ayağı ile hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 23.10.2025 - 20:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:37 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Ahmet Emray yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen aracın sol tarafındaki kapısı yerinden koptu.

Kapının düşmesi sonucu sürücü Emray'ın sol ayağı da bariyerle araç arasında sıkışarak, koptu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emray, ilk müdahalesinin ardından kopan ayağı ile birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Emray, buradan ayağının dikilmesi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.