Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez kararını verdi

Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı. Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan indirdi.Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında ön gördü.Merkez Bankası eylül ayında politika faizlerini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indireceği yönündeydi. Merkez Bankası karar metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirmiştir" denildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz haftalarda Washington'da gerçekleştirdiği sunumda Türkiye enflasyonu için önemli değerlendirmelerde bulunarak "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyleyerek Sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini vurguladı.-Deutsche Bank, in Touch Capital, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC Bank, Barclays 100 Baz puan faiz indirimi bekliyor.-Standard Chartered Bank, Capital Economics 250 baz puan faiz indirimi bekliyor.-Bloomberg Economics, Citibank, Dekabank Deutsche, ING Group, Morgan Stanely, Oxford Economics, Societe Generale ise 150 baz puan faiz indirim ön görüyor.