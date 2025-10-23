  • USD: 41,90 - 41,98
Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!

Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 23.10.2025 - 22:14 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:41 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!Kaza, Gördes-Salihli Karayolu üzerindeki Korubaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Bek (42) idaresindeki kamyon ile Nail Hasan Çakır (33) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Yolun ıslak olması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazada, araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.