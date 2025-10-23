Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi
Haftayı yükselişle açan altın fiyatları aniden düşüşe geçti. Dün başlayan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın 5 bin 511,68 TL seviyesine geriledi, çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 670,00 TL'ye kadar düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ekim altın fiyatları...
Haftalardır rekorlara doymayan altın fiyatlarında ibre tersine döndü. 52 haftadır yükselen altın, yeni haftayla birlikte adeta çakıldı. 6 bin TL seviyesine yaklaşan gram altın bir anda 5 bin 511,68 TL'ye düştü. Dün günü 9 bin 875,00 TL'den açan çeyrek altın ise 9 bin 670,00 TL seviyesine geriledi. Vatandaşlar ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları...
23 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.510,98 TL
SATIŞ: 5.511,68 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.514,00 TL
SATIŞ: 9.670,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 37.940,00 TL
SATIŞ: 38.504,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 38.708,00 TL
SATIŞ: 39.290,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.309,63 TL
SATIŞ: 5.595,91 TL
