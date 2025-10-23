Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi

Haftayı yükselişle açan altın fiyatları aniden düşüşe geçti. Dün başlayan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın 5 bin 511,68 TL seviyesine geriledi, çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 670,00 TL'ye kadar düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ekim altın fiyatları...