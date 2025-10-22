ÖSYM'den sızıntı iddialarına yanıt: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmedi

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler ile ilgili yapılan açıklamada, "Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir" denildi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberlere ilişkin ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 'ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.' denildi.'KULLANICI BİLGİLERİNİN GİZLİ TUTULMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR'Kullanıcı bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmamasının önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir'