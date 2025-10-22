Louvre Müzesi'nde 88 Milyon Euroluk Soygun: 7 Dakikada 9 Eser Çalındı

  • USD: 41,90 - 41,97
Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ne düzenlenen soygunda çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu açıklandı. Hırsızların 7 dakika süren operasyonda 9 mücevher eseri çaldığı, birini ise düşürüp bıraktığı ortaya çıktı.

Ekleme: 22.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:57 / Editör: Erhan Şimşek
Fransa'nın başkenti Paris'te, 19 Ekim sabahı Louvre Müzesi'ne düzenlenen soygunla ilgili soruşturma sürerken, Paris Savcısı Laure Beccuau, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savcı, çalınan mücevherlerin toplam değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu bildirdi.

Beccuau, mücevherlerin eritilmesi durumunda bu değerin ciddi şekilde düşeceğini belirterek, “Soyguncular eritme yoluna giderse ellerine geçen miktar çok daha az olur” dedi.

4 Şüpheli ve 60 Dedektif

Savcı Beccuau, olayla dört kişinin doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Fransa genelinde yaklaşık 60 dedektifin soyguncuların peşinde olduğu, olay yerinde bulunan parmak izlerinin analiz edildiği öğrenildi.

Müze Başkanı Önceden Uyarmıştı

Louvre Müzesi Başkanı Laurence des Cars, Ocak ayında Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'yi müze binasının 'endişe verici düzeyde eskidiği' yönünde uyarmıştı. Des Cars, acilen geniş çaplı yenilemeler yapılması gerektiğini belirtmişti.

7 Dakikalık Hızlı Soygun

Soyguncular, Louvre'un Apollo Galerisi olarak bilinen, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölüme sabah saatlerinde girdi. Dışarıda bekleyen bir kamyonun yük asansörünü kullanarak binaya ulaşan hırsızlar, bir pencereyi kırarak içeri girdi.

Toplamda 7 dakikada 9 mücevheri çalan soyguncular, kaçarken 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait bir tacı düşürdü. Taç, müze dışında hasarlı şekilde bulundu.

Hırsızların motosikletlerle olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.