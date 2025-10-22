Annesini ayağından vurdu! İş arkadaşını öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 23 yaşındaki Süleyman K., annesini Cevriye K.'yı (49) ayağından vurarak yaraladı, annesiyle aynı şantiyede çalışan iş arkadaşını Şemsettin Atmacayı'yı (57) öldürdü. Katil zanlısı Süleyman K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden Atmaca'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı.KATİL YAKALANDIOlay, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman K., annesi Cevriye K.'nin çalıştığı yemekhaneye geldi. Süleyman K., bir süre tartıştığı annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca'ya tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından yaralanan anne Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.