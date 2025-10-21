Altında Rekor Sürüyor! Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatları 21 Ekim 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın sabah saatlerinden itibaren düşük seyirle işlem gününü açarken grafik anlık olarak izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ile birlikte dolar/TL kuru da iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI 21 EKİM 2025: GRAM, ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe dalgalı bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.340 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 5.855 TL bandına yakın seyretti. Çeyrek altın 10 bin TL civarında işlem görüyor. İşte, güncel rakamlar:
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.340,54 dolar
SATIŞ: 4.340,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.814,00 TL
SATIŞ: 41.431,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.855,10 TL
SATIŞ: 5.856,65 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.622,52 TL
SATIŞ: 5.902,30 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 41.255,00 TL
SATIŞ: 41.760,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.074,00 TL
SATIŞ: 10.198,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.173,00 TL
SATIŞ: 40.607,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 20.148,00 TL
SATIŞ: 20.397,00 TL
