  • USD: 41,89 - 41,96
  • EURO: 48,68 - 48,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altında Rekor Sürüyor! Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları 21 Ekim 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın sabah saatlerinden itibaren düşük seyirle işlem gününü açarken grafik anlık olarak izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ile birlikte dolar/TL kuru da iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Ekleme: 21.10.2025 - 09:23 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:26 / Editör: Erhan Şimşek
Altında Rekor Sürüyor! Ne Kadar Oldu?ALTIN FİYATLARI 21 EKİM 2025: GRAM, ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Altında Rekor Sürüyor! Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe dalgalı bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.340 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 5.855 TL bandına yakın seyretti. Çeyrek altın 10 bin TL civarında işlem görüyor. İşte, güncel rakamlar:

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.340,54 dolar
SATIŞ: 4.340,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.814,00 TL
SATIŞ: 41.431,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.855,10 TL
SATIŞ: 5.856,65 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.622,52 TL
SATIŞ: 5.902,30 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 41.255,00 TL
SATIŞ: 41.760,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.074,00 TL
SATIŞ: 10.198,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.173,00 TL
SATIŞ: 40.607,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.148,00 TL
SATIŞ: 20.397,00 TL