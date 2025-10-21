Altında Rekor Sürüyor! Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları 21 Ekim 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın sabah saatlerinden itibaren düşük seyirle işlem gününü açarken grafik anlık olarak izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ile birlikte dolar/TL kuru da iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?