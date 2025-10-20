Cesaretin simgesi: Esra Ezmeci! Toplumun sesi oldu

Kendine özgü tarzı ve kararlı duruşuyla Esra Ezmeci, televizyonculukta yeni bir vizyonun temsilcisi haline geldi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programının başarılı sunucusu Uzm. Klinik Psikolog Esra Ezmeci, son dönemde gösterdiği cesur ve tarafsız yayıncılığıyla büyük takdir topluyor.Özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği Güllü olayı sürecinde, birçok programcının sessiz kaldığı konulara ışık tutan Ezmeci, objektif duruşu ve derin analizleriyle fark yarattı. Gerçeğin peşinden yılmadan giden yaklaşımı sayesinde kısa sürede milyonların güvenini kazanan Ezmeci, artık sadece bir televizyoncu değil; toplumun sesi haline geldi.Sosyal medyada 7,5 milyonun üzerindeki takipçi kitlesiyle etkisini her geçen gün artıran Esra Ezmeci, gündemi belirleyen programı ve güçlü iletişim diliyle ekranların fenomeni olarak gösteriliyor.