Ateşkesin en kanlı ihlali: ABD baskısıyla geri adım attılar! Türkiye’nin rolü İsrailli bakanı rahatsız etti

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 'sert müdahalede bulunulması' talimatı verdiği açıklanmıştı.Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti.Hamas bahanesiyle dün ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, hava saldırılarının ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tel Aviv, ABD'nin baskıları sonrasında, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin durdurulması kararından da geri adım attı.Yetkili, Tel Aviv'in, Washington yönetimine bugünden itibaren insani yardımların girişi için geçişleri yeniden açma sözü verdiğini kaydetti.Israel Hayom gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde ise, 'yardımların Gazze'ye yeniden girişine izin verilmesi kararı, İsrail'in ABD onayı olmadan Gazze'de tek bir santimetre bile hareket edemediğini kanıtlıyor.' değerlendirmesi yapıldı.'Gazze'ye yardımların yeniden girişine izin verilmesi kararının birkaç saat içinde ABD baskısı sonucu alındığını, Washington'un hoşuna gitmeyen her durumdan derhal geri adım atıldığını' belirten kaynaklar, Refah Sınır Kapısı'nın ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun direktifleri doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmaya devam ettiğini ifade etti.Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi ve ateşkes ihlaline ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, 'Evet yürürlükte.' diye yanıt verdi.İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin 'ateşkes ihlallerine karışmadığını' ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.Trump, 'Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak.' ifadesini kullandı.Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, 'Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz.' şeklinde konuştu.Öte yandan, İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı.Türkiye'nin dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, 'Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum.' ifadesini kullandı.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, tam da 'Ateşkes çökecek mi?' tartışmaları sırasında pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.ABD'li yetkililerin Gazze'deki süreci gergin ama bir denge içinde istikrarlı tutacak mekanizma kurulmasını ve yangını söndürmeyi amaçladığı kaydedildi.ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için 'Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek' olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.İsrailli aşırı sağcı bakanlar 'ABD planının başarısızlığına' vurgu yaparak 'savaşa geri dönülmesi' çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına 'Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini' söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi.ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.