ABD'de evlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladı

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Santa Teresa kentinde yaşandı. 20 yaşındaki Kevin, uyuyan annesine 11 kez ateş etti.Mirror’ın haberine göre, gece yarısını bekleyen Kevin, annesine kurşun yağdırmaya başladı. Yatak odasından gelen seslere uyanan sanığın kardeşi, annesini koridorda kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken anne, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu bildirildi.Saldırganın kardeşi gece geç saatlerde Marin'in çığlıklarını duyduğunu ve kardeşine uyumasını söylediğini belirtti. Mahkeme raporlarına göre, annelerinin de aynı düşünceyi paylaştığı ve Marin'e 'çılgınca davranıyor' dediği bildirildi. Kardeşi, annelerinin Marin'i yatak odasına götürüp yanında kaldığını söyledi. Korkunç olay, bundan birkaç saat sonra yaşandı.Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin olay yerinde, yarı otomatik bir tüfeğe ait çok sayıda kovan bulduğu bildirildi.Yerel bir haber kaynağına konuşan görgü tanığı, annenin hastaneye kaldırılmasının ardından eve girdiğinde Marin'i oturma odasındaki koltukta otururken bulduğunu söyledi.20 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ağırlaştırılmış saldırı ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Olayın kesin nedeni henüz açıklanmazken, incelemeler sürüyor.