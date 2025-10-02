  • USD: 41,51 - 41,59
Teknoloji devleri kumar davasından kaçamıyor

ABD'de bir federal yargıç Apple, Google ve Meta’nın yasa dışı kumar uygulamalarını teşvik ettikleri iddiasıyla açılan davalarda şirketlerin davanın düşürülmesi talebini reddetti.

Ekleme: 2.10.2025 - 10:21 Güncelleme: 2.10.2025 - 10:29 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Üç teknoloji devi, kullanıcıların kumarhane benzeri uygulamalara bağımlı hale gelmesinden doğan sorumluluklardan korunmak için İletişim Ahlaksızlık Yasası'nın 230. Bölümü'nü gerekçe göstermişti. Ancak Yargıç Edward Davila, bu savunmayı yeterli bulmayarak şirketlerin talebini geri çevirdi.

Bazı dosyalar kapandı, çoğu yoluna devam ediyor

San Jose'deki federal mahkemede görülen davada, bazı eyalet yasalarının ihlaline ilişkin iddialar düşürüldü. Buna rağmen, Kaliforniya dışındaki tüketici koruma yasaları kapsamında açılan toplu dava başvurularının tamamen reddedilmesi istemi kabul edilmedi.

Apple, Google ve Meta için zor süreç

Alınan karar, teknoloji devlerinin yasa dışı kumar içeriklerinden dolayı daha büyük bir hukuki sorumlulukla karşılaşabileceğine işaret ediyor. Davalar, kullanıcıların bu tür uygulamalara bağımlı hale getirilerek şirketlere yüksek kazanç sağlandığı yönündeki iddialara dayanıyor.