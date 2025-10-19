CHP'nin Fondaş Medyasında Gerilim Tavan!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet, kurultaylarında ise şaibe eksik olmayan partide, ipler iyice gerildi.Şaibeli kurultay davası devam ederken, Özgür Özel yönetimi iyice panikledi. Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalına destek çıkan ve her fırsatta devletini yabancı ülkelere şikayet eden Özgür Özel ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.CHP'nin içerisindeki kavgaya bu kez de 'fondaş medya' eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek verdiği fondaş medyada Yılmaz Özdil, katıldığı canlı yayında Özgür Özel'i ağır sözlerle eleştirdi.Özdil, CHP lideri Özgür Özel'in Sözcü TV'den kovulması için kanal yönetimine baskı uyguladığını iddia etti. Sözcü TV canlı yayınında konuşan Yılmaz Özdil, CHP liderliğinin medyayı dizayn ettiğini de belirterek şunları söyledi:CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat benim mensup olduğum televizyona çıkıp 'Bu adamı niye ekrana çıkarıp konuşturuyorsunuz' diye racon kesiyor. Benim gazetem de Özgür Özel'le röportaj yapıyor, 'Sen niye bizim yazarımız hakkında kovdun' diye soru bile sorulmuyor.