Çarşaf Giyen Kadınlarla Alay Etti!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 'Haymatlos' isimli bir mekanda, Müslüman kadınlar ile alay edilen bir gösteri düzenlendi.Çarşaf giyerek sahneye çıkan şahsın, ODTÜ Fizik öğrencisi Ulaş Can Güleç olduğu ve İslami değerler ile sıkça alay eden paylaşımlar yaptığı tespit edildi.Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.Şahsın Ulaş Can Güleç olduğu belirlendi.İhbar üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti.Güleç, gözaltına alınırken akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.