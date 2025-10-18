Facebook'tan kullanıcılara 15 Aralık uyarısı! Uygulama tamamen kaldırılıyor

Meta, popüler mesajlaşma platformu Messenger'ın Windows ve Mac için geliştirilen masaüstü uygulamalarını 15 Aralık itibarıyla kullanımdan kaldıracağını duyurdu.Şirketin TechCrnch'a doğruladığı bilgiye göre, bu tarihten sonra kullanıcılar masaüstü uygulamalarına giriş yapamayacak ve otomatik olarak Facebook'un web sürümüne yönlendirilecek.Meta, kullanıcılara geçiş için 60 günlük bir süre tanıyacak. Sürecin başlamasıyla birlikte kullanıcılar, uygulamanın kapanacağına dair bildirim alacak.Meta, web sürümüne geçmeden önce sohbet geçmişlerinin silinmemesi için kullanıcıları “Güvenli Depolama” özelliğini etkinleştirmeye çağırıyor.Bu özellik, uçtan uca şifreli sohbetlerin korunmasını sağlıyor ve “Gizlilik ve güvenlik > Mesaj depolama > Güvenli depolamayı aç” adımlarıyla kontrol edilebiliyor.Karar, Meta'nın Messenger'ı tek bir web tabanlı platformda birleştirme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.