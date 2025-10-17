Utanmaz Siyonistler O Şarkıyla Dans Etti!

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından gerilim devam ediyor. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmaması ve art arda gelen sert açıklamalar bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nun İbrani takvimine göre ikinci yıl dönümünde Batı Kudüs'te düzenlenen törende yaptığı açıklamalarda dikkat çekici ifadeler kullandı.Netanyahu, Filistinli grupların saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirirken, Gazze'de soykırım yapılmadığını iddia etti. “İki yıl önce soykırım ifadesinin şok edici bir örneğini yaşadık. Bize karşı geliştirilen antisemitik komplolarda olduğu gibi hayali bir soykırımdan bahsetmiyorum.” sözleri tepkiyle karşılandı.Öte yandan, İsrail vatandaşlarının nefret içerikli davranışları da gündemden düşmüyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, İsrailli kadınların egzersiz yaparken “Köyünüz Yansın” adlı şarkıyı söylediği görüldü.Kısa sürede büyük tepki çeken görüntülere ilişkin kullanıcılar, “Bu düzeyde nefret söylemi sergileyen bir toplumun barış içinde yaşaması nasıl bekleniyor?” yorumlarında bulundu.