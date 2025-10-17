Trump: “Yüzde 100 Tarife Sürdürülebilir Değil Ama Beni Buna Zorladılar”

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki hafta içinde görüşeceğini açıkladı. Trump, ticaret politikalarına ilişkin olarak “Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil ama beni bunu yapmaya zorladılar.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, iki ülke arasındaki ekonomik gerilime değinerek, “Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil, ama beni bunu yapmaya zorladılar.” ifadesini kullandı.Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada, Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşı olasılığına yönelik soruya, “Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı.” yanıtını vermişti.Gümrük vergilerinin yalnızca ekonomik değil, stratejik bir savunma aracı olduğunu vurgulayan Trump, “Gümrük vergileri trilyonlarca dolar kazandırıyor ve barışın korunmasını sağlıyor.” dedi.Tarifelerin savaşları engellediğini savunan Trump, “Gümrük vergileri olmasaydı dünyada savaşlar sürecekti, tarifeler sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadı.” şeklinde konuştu.Trump'ın açıklamaları, ABD-Çin ticaret ilişkilerinde tansiyonun yeniden yükselebileceğine işaret olarak değerlendiriliyor.