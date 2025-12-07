TBMM'de Bütçe Mesaisi!

Kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmeler başlıyor...Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki hafta da yoğun mesaisini sürdürecek.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da rapor mesaisi devam ediyor olacak.2026 yılı bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması tamamlandı.Bütçe maratonunun görüşmeleri Genel Kurul'da devam edecek.Bu hafta TBMM ve 12 bakanlığın bütçesi Genel Kurul gündeminde.Meclis Genel Kurulu yarın 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri için toplanacak.Görüşmeler hafta sonu dahil 14 gün boyunca kesintisiz devam edecek.Genel Kurul'da salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçeleri çarşamba günü gündemde olacak.Görüşmeler, perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; cuma günü de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek.Hafta sonu Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda raporlama mesaisi sürecek.AK Parti 50, MHP 116, CHP ise 17 sayfalık raporunu tamamladı.Komisyon üyesi siyasi partilerin tamamının bu hafta içinde raporlarını Meclis Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.