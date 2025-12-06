Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu! Evinde olan baksın

Ticaret Bakanlığı, iki ayrı üründe ciddi güvenlik riskleri tespit ederek satışlarını yasakladı. Tehlikeli bulunan ürünler piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.Yapılan piyasa gözetimi çalışmalarında iki ayrı üründe ciddi güvenlik riskleri tespit edildi.Söz konusu ürünlerin satışları durduruldu ve piyasada mevcut olanların toplatılmasına karar verildi.Bakanlığın yayımladığı listede Casper marka zıp zıp top yer aldı. Ürünün boğulma riski taşıdığı tespit edildi.Ayrıca Logon Colorful marka kalem kutusunda limitin üzerinde kimyasal tespit edildi.Tüketicilerin bu ürünlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor.İşte satışı yasaklanan ürünlerin bilgileri: