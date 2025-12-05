Türkiye ABD-Avrupa pazarında kilit oyuncu! Ankara'nın enerji hamleleri İsrail'i sınırladı

İsrail merkezli Bizportal'a göre Türkiye, ABD ile enerji bağlarını derinleştirmek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmak ve gazlaştırma tesislerinden oluşan filosunu genişletmek için çalışıyor; bu adımlar, Türkiye'yi Amerikan gazı ile Avrupa pazarı arasında kilit bir aracıya dönüştürüyor ve Mısır tarafından sıvılaştırılarak Avrupa'ya gönderilen İsrail gazının kıtadaki payını azaltabilir.Bizportal'a göre, Türkiye enerji piyasasında yapısal bir değişimi teşvik ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından, Ankara ile ABD arasında LNG tedarikinin artırılması konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Chevron ve Exxon gibi devlerle üretimin ilk aşamalarında ortaklık görüşmeleri yürüttüğü bildiriliyor. Haberde, bu gelişmelerin Türk tarafının gaz ve petrolün yer altından çıkarılması aşamasında yatırım yapmayı düşündüğü anlamına geldiği ifade edildi.İsrail merkezli haberde Ankara'nın amacının yalnızca iç talebi karşılamak olmadığı, ayrıca Türkiye'nin bölgenin merkezî gaz ticaret platformu olmayı hedeflediği belirtildi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın hayalinin Türkiye'yi bir enerji süper gücüne dönüştürmek; ülkeyi Osmanlı dönemindeki ihtişama taşımanın yolunun günümüzde enerji olduğunu düşündüğü vurgulandı.Türkiye son bir yılda yaklaşık 150 milyar metreküplük uzun vadeli gaz anlaşmaları yaptı. ABD'li üreticilerin yanı sıra Mercuria, Woodside, ENI ve SEFE ile imzalanan sözleşmelerin büyük bölümünün 2027–2030 döneminde devreye girmesi bekleniyor.Haberde, 2025 yılı içinde 5,2 milyon ton LNG ithal ederek geçen yılın toplamını önemli ölçüde geride bıraktığına vurgu yapılarak, bu hızlanan ithalatın, Türkiye'nin yalnızca iç talebi karşılamasını değil, aynı zamanda kendi altyapısını kurmasını ve gaz ticareti kanallarını geliştirmesini sağladığı; bu da ülkenin bölgesel tedarikçi olarak konumunu güçlendirdiği ifade edildi.Ankara'nın LNG stratejisinin temel ayağı, FSRU filosunu genişletmek. İsrail merkezli Bizportal'a göre Türkiye, iki yeni FSRU ekleyerek toplam kapasitesini beş gemiye çıkaracak. Böylece bölgedeki en büyük gazlaştırma filolarından biri oluşacak. Türkiye, iki yeni FSRU ekleyerek LNG alma ve dağıtma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu özel gemiler LNG depoluyor ve aynı zamanda gazlaştırma tesisi olarak çalışıyor; yani sıvılaştırılmış gazı tekrar doğal gaz hâline getirip ulusal şebekeye verebiliyor.Bu kapasite artışının en dikkat çekici sonuçlarından biri, Türkiye'nin yaz aylarında Mısır'a FSRU desteği sağlamaya hazırlanması. Mısır, yaz mevsiminde elektrik tüketimi arttığı için düzenli olarak gaz açığı yaşıyor. Türk FSRU'sunun bu açığı kapatması, Türkiye'yi yalnızca tüketici değil aynı zamanda kritik bir enerji altyapı sağlayıcısı konumuna taşıyor.İsrail merkezli haberde, bu adımın Türkiye'yi İsrail'in zaten etkin olduğu bir alanda konumlandırdığı ifade edilerek, 'bugüne kadar Mısır, İsrail gazının küresel pazarlara ihracında kullanılan Doğu Akdeniz'deki ana LNG tesislerini işleten ülkeydi. Türkiye'nin artık Mısır'a kritik altyapı sağlayacak konuma gelmesi, Ankara'nın sadece gaz tüketicisi değil enerji ihracatçısı olmaya başladığına da işaret ediyor' yorumunda bulunuldu.Türkiye, Bulgaristan hattında iletim kapasitesini yıllık 7–10 milyar metreküpe çıkarmayı değerlendiriyor. Bu adım, Güneydoğu Avrupa ülkelerine ve hatta Ukrayna'ya yeni bir arz koridoru oluşturabilir.İsrail merkezli Bizportal'a göre Ankara'nın bu adımları, Türkiye'yi Avrupa'nın gaz tedarik zincirinde vazgeçilmez bir transit merkezi hâline getirme hedefinin parçası.Türkiye bölgesel bir enerji merkezi olarak konumunu güçlendirirken bu durum İsrail'in manevra alanını doğrudan etkiliyor.Mısır'ın LNG tesislerini çalıştırmak için İsrail gazına bağımlılığı sürerken, Türkiye daha çeşitlendirilmiş ve bağımsız bir LNG altyapısı kuruyor. Bu da İsrail–Türkiye doğal gaz boru hattı fikrinin, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin yanı sıra ekonomik gerekçelerle de rafa kalktığını gösteriyor.İsrail merkezli Bizportal'a göre İsrail, ihracatını Mısır üzerinden artırmaya devam edip etmeyeceğine veya kendi yüzer LNG tesislerine yatırım yapma yoluna mı gideceğine karar vermek zorunda. Haberde, böyle bir kararda İsrail'in Türkiye'nin bölgenin merkezi gaz ticaret merkezi olma yönünde hızla ilerlediği gerçeğini hesaba katmak zorunda olduğunun altı çizildi.