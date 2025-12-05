Başkentte 9 ilçeyi etkileyen kesintiler krize dönüştü! Yıl 2025 ama suyumuz yok...

Ankara'da uzun süredir devam eden su kesintileri yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. ASKİ, şebeke arızaları ve depo seviyelerindeki düşüşü gerekçe göstererek başkentin 9 ilçesinde geniş çaplı su kesintileri başlattı. Çankaya'dan Keçiören'e, Mamak'tan Gölbaşı'na kadar pek çok noktada musluklar 30 saati aşan sürelerle kurudu.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu şebekelerinde yaşanan arızalar ve çalışmalar nedeniyle kentin birçok mahallesinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kurumun duyurusuna göre Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçeleri kesintilerden etkilenecek.Özellikle Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesintiye gidildi.Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahallelerinde; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin başta olmak üzere yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmıyor. ASKİ, basınç düşüklüğü nedeniyle suyun yüksek katlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulabileceğini duyurdu.– Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir dahil 30'dan fazla mahallede kesinti var.– Polatlı: Ana isale hattı çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerine gün boyu su verilmeyecek.– Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle: Şebeke hatlarındaki arızalar nedeniyle birçok noktada su yok.Kesintilerin tamamen ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz.'Bu açıklama, vatandaşlar arasında tepkiyi daha da artırdı.Vatandaşlar, Mansur Yavaş yönetimindeki ASKİ'nin su yönetiminde sınıfta kaldığını belirtiyor.Alt yapı yatırımlarının yapılmadığı, yeni su havzalarının oluşturulmadığı, eskiyen hattın yenilenmediği ve kesintilerin kronik hâle geldiği eleştirileri öne çıkıyor.Keçiören'de zaten yaklaşık 3 aydır su yok. Diğer ilçelerde varken, Keçiören'e sadece gece saat 12.30-01.00 arası geliyor ve kesinlikle önemsenmiyor. Bugün biraz su gelmişti; sebebi de 30 saat susuzluk yaşayacak olmamızmış. 'Allah belanızı versin' diyecek hiçbir şey kalmadı.Yol yaparak trafiğin azalmayacağı gibi, yeni su kaynakları edinerek de su sıkıntısı çözülmez. Her şeyin çözümü konserler ve Atatürk istismarındadır. Muhtaç olduğun palavra, Mansur'un damarlarındadır.CHP; çöpün, pisliğin, çukurun, lağımın içinde yaşamak ve suçu hep eskilere atmak demektir.Trafik olur diye yol yapmayan adam, susuzluk olur diye su hattı da yapmaz. Yapay zekası böyle söylemiştir.Bahane hazır: Borular 20 yıldan beri değişmiyordu, belediye meclisi bizde değildi, Ankara'da çocuklar süt içmiyordu, suyu süte harcadık. Bir de Atatürk'ü anmamızı ve Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamamızı içlerine sindiremedikleri için su kesintisi yapmak zorundayız. Bu kadar.Eski CHP Türkiye özlemi çekenlere müjde! Anılarınızı canlandırdığı için Mansur Yavaş'a teşekkür edin.Konserlere, çalgı çengiye değil de, su biriktirme havzaları ve arıtma tesislerine para dökseydi, o musluklardan su olur akardı. Olan oldu, kalkın belediye konserine gidin, Angaralılar moraliniz düzelsin.1 ay sularımız kesildi, 1550 TL fatura gelmesi de ayrı bir başarı. Hazır su almaların da haddi hesabı yok. Biz ne yaşıyoruz anlamıyorum, kullanmadığımız suyun faturasını neden ödüyoruz?Faturada hiç kesilmemiş gibi geliyor, maşallah! Hem güzel para al, hem su yok. Büyük başkan nasıl olacak?Zaten yok, 2 aydır. Başkent'te mi yaşıyoruz, köyde mi belli değil.3 aydır neredeyse her gün su kesiliyor. Gece geç saatlerde geliyor, o da ip gibi akıyor. ASKİ ile akraba olduk artık. Söylenen hep aynı: 'Yoğun su kullanımı, suyun olmaması, basınç düşüklüğü nedeniyle üst kotlara ulaşmaması.' Tedbir alacaksanız, hafta hafta farklı ilçelerde uygulayın kesintiyi. Çankaya ve farklı ilçelerde hiç kesinti yaşamadığını söyleyen bir sürü kişi var. Keçiören, Mamak ilçeleri üvey evlat sanki; her yerin kesintisinden etkilenen iki ilçe.Ya bırakın artık milletle dalga geçmeyi! 'Yağış sıkıntısı var' diye bunun altına sığınmak doğru değil. Ankara dışında her yerde yağış var. Esas hizmet, çevre illerden suyu taşımak; 'yağış sıkıntısı var' deyip planlı kesinti uygulamak değil. Kule yerine, başka illerden kaç tane su şebeke hattı çekilirdi?Belediye Başkanı işkembeden sallamıştı: 'Kesikköprü Barajı'ndaki arıza giderildikten sonra 5 ay kesintisiz su vereceğiz' diye. 2026 olacak ve suya erişemiyoruz :)Ne zaman verdiniz ki suyu? Kesince değil, geleceğinde söyleyin artık. Her gün bir hevesle 'Su var mı?' diye musluklara koşmayalım.