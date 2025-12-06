Kesik baş her yerde aranıyor! Cesedi yanmış aracın yanında bulunmuştu

Türkiye, Isparta'daki vahşeti konuşuyor... Korkunç olay Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi. Dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı.Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Öte yandan, Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Özdemir'in dün 4 Aralık saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ferdi Özdemir'in vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeninin olay yerinde tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların tüm güvenlik birimleri tarafından kararlılıkla ve aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.Soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, 'Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.' denildi.Yaşanan korkunç cinayetin ardından kesik başın bulunması için uzman köpekler ile bölgede arama çalışması başlatıldı.Güvenlik güçleri olayın çok yönlü araştırıldığını cinayetin ve kesik başın bulunmasının an meselesi olduğunu bildirdi. Güvenlik güçleri Ferdi Özdemir'in en son görüşme yaptığı kişilerin tek araştırıldığı kaydedildi.Olay anında bölgede sinyal verin numaralarında inceleme altında olduğunu belirten güvenlik güçleri, Ferdi Özdemir'in de yakınlarının ayrıntılı bilgisine başvurdu.