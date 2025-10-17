Trump'tan Temizlik!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde, Washington'daki federal kurumlarda kapsamlı bir “temizlik operasyonu” yürütülüyor. Beyaz Saray kaynakları, bu sürecin devletin verimliliğini artırmak ve bürokratik şişkinliği gidermek amacıyla başlatıldığını belirtiyor. Ancak uygulamalar, liyakat sisteminin zayıflaması ve siyasi kadrolaşma riskinin artması yönünde eleştiriliyor.Özellikle istihbarat, dış politika ve iç güvenlik birimlerinde yaşanan görevden almalar, kurumlarda politik sadakat testine dönüştüğü iddialarını güçlendiriyor. Yönetim, Obama ve Biden dönemlerinden kalan kadroların yerine “ülkenin çıkarlarına sadık, ideolojik olarak tarafsız” personel atandığını savunuyor.Öte yandan, bazı görevden alınan çalışanların kurum içi belgeleri basına sızdırdığı ve yönetimin baskıcı politikalarını ifşa etmeye çalıştığı belirtiliyor.