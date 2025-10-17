Pişmanım dedi tutuklandı! Öz oğluna tekme atmıştı
Eskişehir'de bir markette küçük çocuğunu acımasızca tekmeleyen C.E., ifadesinde "Markette çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'in Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi.
'SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM, PİŞMANIM'
Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, 'Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.' dediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Eskişehir'de C.E., raflara doğru dönük olan küçük erkek çocuğuna bilinmeyen sebeple tekme attı.
Şahıs, aldığı darbenin etkisiyle düşen çocuğu yerde de tekmelemeye devam etti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bu esnada bir market çalışanının engel olmaya çalıştığı şahıs, kısa süre sonra çocuğu yanına alarak adresten ayrıldı.
O anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Basın organlarında yer bulan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Tepki çeken olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Şahıs, defalarca tekme attığı 5 yaşındaki çocuğun babası olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AİLE HAKKINDA İNCELEME
Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin aile hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.
