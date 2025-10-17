Pişmanım dedi tutuklandı! Öz oğluna tekme atmıştı

Eskişehir'in Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi.Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, 'Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.' dediği öğrenildi.Eskişehir'de C.E., raflara doğru dönük olan küçük erkek çocuğuna bilinmeyen sebeple tekme attı.Şahıs, aldığı darbenin etkisiyle düşen çocuğu yerde de tekmelemeye devam etti.Bu esnada bir market çalışanının engel olmaya çalıştığı şahıs, kısa süre sonra çocuğu yanına alarak adresten ayrıldı.O anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.Basın organlarında yer bulan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Tepki çeken olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Şahıs, defalarca tekme attığı 5 yaşındaki çocuğun babası olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin aile hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.