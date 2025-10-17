Otomobil ikiye bölündü! Sürücü can verdi

  • USD: 41,77 - 41,85
Yozgat'ta aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

17.10.2025
Otomobil ikiye bölündü! Sürücü can verdiYozgat'ta Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkiinde A.G. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 36 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

