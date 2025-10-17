Kuraklığa İlginç Çözüm!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son aylarda etkisini artıran kuraklık, turizm tesislerini su kullanımında önlem almaya yöneltti. Otel yöneticileri, su israfını önlemek amacıyla havuz sularını boşaltmayarak gelecek yaza kadar koruma kararı aldı. Havuz suları, kimyasal dengeleme ve düzenli bakım çalışmalarıyla gelecek sezon için muhafaza edilecek.Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, iki yıl önce başlatılan su tasarrufu projesinin bu yıl yeniden uygulanacağını belirtti:“Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği olarak başlattığımız projede, havuz sularını boşaltmadan gelecek yaz kullanıyoruz. Bu yıl 48 otel projeye katıldı. Su sıkıntısının önüne geçmek için bu çalışmayı yeniden hayata geçiriyoruz.”Dengiz ayrıca, 22 otelin deniz suyunu arıtma sistemleriyle kullanıma uygun hale getirdiğini, bu suyun hem otel ihtiyaçlarında hem de havuzlarda değerlendirildiğini aktardı.BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, suyun artık her zamankinden daha değerli olduğunu vurguladı:“Küresel ısınma nedeniyle su kıtlığı Bodrum'da daha fazla hissediliyor. Bu yıl havuzları boşaltmayarak su tasarrufuna katkı sağlayacağız. Sürdürülebilir turizm için suyu korumamız şart. Havuzlu villaların desteği de çok önemli.”BODER Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yaşyerli, turizm sezonunda artan nüfusun su kaynakları üzerindeki baskıyı hatırlattı:“Bodrum yaz boyunca yüz binlerce turisti ağırlıyor. Sürdürülebilirlik için havuzlardaki suları boşaltmıyoruz, kış boyunca periyodik bakımlarını yapıyoruz. Yer altı su kaynaklarını korumalı, suyu bilinçli ve gerektiği kadar kullanmalıyız.”