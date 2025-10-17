Gram altın uçuşa sürüyor! İşte detaylar...

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde akşamüstü kapanışında 5 bin 730 TL'ye seviyesini gördü. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Ekim 2025 cuma güncel altın fiyatları...ALIŞ: 5.831,54 TLSATIŞ: 5.881,19 TLALIŞ: 9.774,00 TLSATIŞ: 9.973,00 TLALIŞ: 19.548,00 TLSATIŞ: 19.947,00 TLALIŞ: 39.472,00 TLSATIŞ: 39.871,00 TL4359 DOLAR