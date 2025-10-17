Gram altın uçuşa sürüyor! İşte detaylar...
Altın fiyatlarında ralli yukarı yönlü devam ediyor. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 16 Ekim Perşembe gününü yükselerek 17.43 itibarıyla 5.733 lirayı gördü. Altın cuma sabahında 7.30 itibarıyla 5.881 liradan işlem görüyor.
Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde akşamüstü kapanışında 5 bin 730 TL'ye seviyesini gördü. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Ekim 2025 cuma güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.831,54 TL
SATIŞ: 5.881,19 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.774,00 TL
SATIŞ: 9.973,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 19.548,00 TL
SATIŞ: 19.947,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 39.472,00 TL
SATIŞ: 39.871,00 TL
ONS ALTIN
4359 DOLAR
