Eskişehir’de sır ölüm! Yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu!

Olay, Sütlüce Mahallesi Gülün Çıkmazı Sokak üzerindeki 3 numaralı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2'nci kattaki evinde yalnız yaşayan İ.D.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan kimse olmaması sebebiyle adrese çilingir yardımıyla giriş yapıldı. Ekipler, içeride hareketsiz vaziyette olan İ.D. ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın ölümü, belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.