CHP'li Belediyeden İşçiye Zulüm!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın memurlara ödenen sosyal denge tazminatını brüt 33 bin liradan 13 bin liraya düşürme kararı tartışma yarattı. Yıldız, karara gerekçe olarak Sayıştay denetim raporunu gösterdi. Ancak belediye çalışanları ve sendikalar, uygulamanın “hukuksuz” olduğunu belirterek tepki gösterdi.Kararın ardından Tüm Yerel Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri, Çiğli Belediyesi önünde toplanarak protesto düzenledi. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Başkan Yıldız'ın yürürlükteki toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürdü.Toplu sözleşme süresi devam ederken hakların tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğini vurgulayan Filiz, “Bu açık bir yasa ihlalidir. Sosyal denge tazminatı bir ikramiye değil, alın terinin karşılığıdır” dedi.Filiz ayrıca, “Temsil ve makam harcamalarında kısıtlama yok ama iş emekçiye gelince tasarruf var. Bu çifte standarttır” ifadelerini kullandı. Sendikalar, kararın geri alınmaması halinde yasal süreci başlatacaklarını açıkladı ve Belediye Başkanı Yıldız'dan toplu sözleşme hükümlerine uymasını talep etti.