Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Son günlerde etkili olan serin havanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına yükseleceğini açıkladı.Haftasonuna kadar yurt genelinde daha ılık bir hava beklenirken, Pazar gününden itibaren sıcaklıkların yeniden düşeceği tahmin ediliyor.Kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Sinop ve Giresun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış, Marmara'nın güneyi ile İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Bugün hava nasıl olacak? | Hava durumu tahminleri il il (17 Ekim)Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BURSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 23°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CAz bulutlu ve açık