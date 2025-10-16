Yunanistan’da Eurofighter tedirginliği! Almanya Atina’ya baskı kuruyor

Yunan merkezli Europost haber sitesine göre Almanya'nın Türkiye'ye 40 adet Eurofighter savaş uçağı satışı için görüşmelere başlanmasına onay verdiğine vurgu yapıldı. Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Berlin hükümetinin Airbus'tan gelen uçak tedarikine yönelik ön talebe olumlu yanıt verdiğini açıkladığı belirtildi.ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA YOLCUSUYunan merkezli haberde, Almanya Dışişleri Bakanı Johannes Vandevoll'un cuma günü Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği kaydedildi. Görüşmelerde sadece Eurofighter konusu değil, Türkiye'nin Avrupa Savunma Programı (SAFE) kapsamındaki rolünün de gündeme geleceği vurgulandı.Europost, Almanya'nın bu adımının Yunanistan açısından son derece olumsuz bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, "Peki Yunan hükümeti, bu tabloyu tersine çevirmek için ne yapıyor?" sorusunu manşetine taşıdı.Yine aynı gazetede Avrupa'nın Türkiye'nin SAFE programına dahil edilmesini ciddi şekilde değerlendirildiği belirtilerek, Almanya'nın Yunanistan'ın itirazlarını kaldırması için yoğun baskı uyguladığı vurgulandı.Son olarak, Europost, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başarısızlığını şu sözlerle dile getirdi: "Peki Kiryakos Miçotakis, Ege'nin yarısı ve ötesi üzerinde sınırsız bir cüret ve savaş tehditleriyle hak iddia eden Erdoğan'ın bu 'devleşmesini' kabul edecek mi?"Haberde Miçotakis'in Türkiye karşısında etkisiz kaldığının altı çizildi.