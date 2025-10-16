Kütahya'da tarihi eser operasyonu: Milattan önce 5. yüzyıla ait heykel ele geçirildi!

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir köy evinde milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Emet ilçesi Kırgıl köyünde bir şahsın ikametinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.BİR ADET HEYKEL VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİEkiplerce şahsa ait ikamette yapılan aramada, 1 adet M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Asklepios heykeli, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.