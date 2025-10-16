Hatay'da sır ölüm! Kayıp iki gencin cansız bedeni bulundu

Denizciler Mahallesi'nde ikamet eden Kerem Güney ile Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan Adnan Demiran'dan bir süredir haber alamayan aileleri, durumu emniyet birimlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.Yapılan araştırmalar sonucu, iki arkadaşın motosikletle Arsuz yolu üzerinde seyir halindeyken bir direğe çarptığı, ardından yol kenarındaki menfeze savruldukları tespit edildi.Kazada her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Emniyet ekipleri, kazanın kesin nedenine ilişkin detaylı soruşturmayı sürdürüyor. Gençlerin ani ölümü, ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu.'EĞER BİZİ DUYUYORSAN LÜTFEN ÇIK GEL'Evladının kazada can verdiğinden habersiz halde evladına seslenen baba Hüseyin Güney, 'Ayın on üçüncü gününden beri dördüncü gün bugün. Hiçbir haber yok, hiçbir iz yok. Kerem Güney ve arkadaşı Adnan Demircan o günden beri kayıp. Mahallede oldukları söylendi ama gece saat 23.00'ten sonra kendilerinden haber alınamadı. Kimliği, telefonu ve motoru yanında kalmış. Sadece evden az miktarda para almış.Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Mahallede görüldükleri söylendi ama gelen ihbarlar asılsız çıkıyor. Yaylada, Dörtyol'da, Arsuz'da görüldükleri yönünde bilgiler geliyor ama gittiğimizde hiçbirine rastlayamıyoruz. Eşim üç gündür hiçbir şey yemedi, uykusuzuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel' dedi.