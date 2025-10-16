5G'den Hazine'ye dev katkı! İhale bedeli tam...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi hakkında açıklamada bulundu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihaleye BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu başkanlık etti. Bakan Uraloğlu, ihalenin 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek "İhale, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için gerçekleştirildi, toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edildi" açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, "Üç operatör,700 MHz bandındaki 3 paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandı. Böylece ihale bedeli KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacak" dedi.İhale kapsamında, A1 700 MHz frekans lisans hakkını 429 milyon dolarla Turkcell, A2 700 MHz frekans lisans hakkını 426 milyon dolarla Vodafone kazanırken A3 700 MHz frekans lisans hakkını ise 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı.B1 paketini 214 milyon dolarla Turkcell, B2 paketini 209 milyon dolarla Türk Telekom, B3 paketini 201 milyon dolarla Vodafone satın aldı. Turkcell B4 paketini 187 milyon dolara, B5 paketini 186 milyon dolara ve B6 paketini ise 208 milyon dolara satın aldı. Türk Telekom, B7 paketine 212 milyon dolar ve B8 paketine ise 248 milyon dolar teklif ederek kazandı.Bakan Uraloğlu, ihale sonucunda oluşan bedelin, kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödeneceğini belirterek "Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek." şeklinde konuştu.5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'akadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" dedi.Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak."İhalenin ardından, Bulgaristan'da olan Bakan Uraloğlu video konferans yöntemiyle alana bağlanarak 5G sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemize hayırlı olsun. Hem ülkemizin her yerinin daha ulaşılabilir olması hem yüksek kalitede çekim hızlarıyla beraber ve yine kamuya da çok ciddi bir şekilde katkı sağlamış olarak yeni yatırımlarla beraber ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.