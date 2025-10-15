Samsun merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
7 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
13 Ekim'de Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitlik meslek gruplarında bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE İŞLEM GÖRMÜŞ MAHREM İMAMLARLA BAĞLANTILARI BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, örgütün yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.
