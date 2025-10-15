O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

Motorola, akıllı telefon pazarındaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyor. Şirket, dünyanın en ince akıllı telefonu olma iddiasıyla yeni amiral gemisi modelini tanıttı.Yeni modelin kalbinde, Qualcomm tarafından geliştirilen en yeni nesil Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti ve 12 GB RAM bulunuyor. Bu güçlü işlemci, cihaza üst düzey bir performans ve verimlilik sağlıyor. Bu nedenle, Moto X70 Air en zorlu oyunları ve uygulamaları bile rahatlıkla çalıştırabilecek.Cihaz, 6.7 inç boyutunda 1220p+ çözünürlüğe sahip bir OLED ekran ile geliyor. Ayrıca, 120Hz yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Bu ekran, hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken canlı renkler ve keskin detaylar vaat ediyor.Motorola, fotoğrafçılık konusunda da iddialı bir donanım kullanmış. Telefonun arkasında 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto lens yer alıyor. En önemlisi, 4.800 mAh kapasiteli bataryası 68W kablolu hızlı şarj desteği sunarak kısa sürede tam dolum imkanı tanıyor.Peki, Motorola'nın bu yeni ultra ince tasarımı hakkındaki sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!