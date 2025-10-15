Firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.