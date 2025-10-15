Filistinli Esirler Siyonist Zulmü Anlattı! ' Yaşayanlar Mezarlığından Çıktık '

Hamas ve İsrail arasında 9 Ekim'de varılan Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında önceki gün serbest kalan Filistinli esirler yaşadıkları işkenceleri anlatmaya devam ediyor.İsrail hapishanesinde 21 ay tutulan Filistinli Abdulmuiz Dahlan, özgürlüğüne kavuştuktan sonra döndüğü Gazze Şeridi'nde küçük kızına sarılırken gözyaşlarına hâkim olamadı.Dahlan, 'Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık' diyerek son derece zor koşullar altında yaşadıklarını söyledi.İsrail hapishanesinde açlık, işkence gibi kötü muamelelere maruz kaldıklarını söyleyen Dahlan, 'Unutmayacağız, bağışlamayacağız, affetmeyeceğiz' sözleriyle, kötü muameleye maruz kalan, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakılan yüzlerce Filistinli esirin hislerine tercüman oldu.Dahlan, İsrail hapishanelerinde tutulan diğer Filistinlilerin de bir an evvel serbest kalmasını ümit ettiğini belirtti.2 yıl boyunca devam eden soykırım sırasında İsrail ordusunun kendisini alıkoyduğu bir yılı aşkın süreden sonra Gazze Şeridi'ne dönen Ahmed et-Telbani, 'İsrail hapishanelerinde işkenceyle geçirdiğim bir yılda çocuklarımın simalarını unuttum.Hapishanelerdeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu' dedi.Telbani, gardiyanların daha 2 hafta önce borularla kendilerini darp ettiğini ifade etti.Öte yandan yıllar sonra İsrail zindanlarından kurtulan bazı Filistinliler çocuklarının bazıları ise tüm ailesinin İsrail saldırılarında öldüğünü öğrenince özgürlüğün tadını çıkaramadı.Filistin Tutuklular Örgütü verilerine göre İsrail esir kamplarında 10 binden fazla Filistinli daha var.Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Filistin'deki Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının maliyetinin ne kadar olacağına dair bir tahminde bulunmak için Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen Geçici Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi'nin (IRDNA) yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini bildirdi.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.Öte yandan Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde Hamas güçleri ile İsrail tarafından desteklendikleri düşünülen silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin cenazesinin enkaz altında olduğunu ancak bu naaşları çıkarmak için yeterli imkânlarının bulunmadığını belirtti.10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de bir kısmı sokaklarda kalanlar olmak üzere 250'den fazla Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun şehir ve köylerden çekilmesinin ardından Filistinliler yavaş yavaş günlük yaşamlarına dönüyor.Çarşılar ve dükkânlar açılmaya başladı. Yerle bir olan Gazze'nin kuzeyinde ise yıkılan yuvalarının yanına çadır kuran Filistinliler zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürüyor.