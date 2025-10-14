Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır' dedi.Çok değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Gerek dünkü çalıştayın, gerekse bugünkü programın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.24 yıldır milletin rehberliğinde yürüyen bir siyasi hareket olarak, Ekonomi İşleri Başkanlığımızın rolünü çok önemli buluyorum.Milletle inatlaşma olmaz. Milletin rızası dışında iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla yaptık.Biz sözlerini rafta ve lafta bırakmayan bir kadroyuz. Sadece Türkiye'yi düşünüyoruz, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefindeyiz. Rabbim şimdiden yar ve yardımcımız olsun.Ticaret zincirinin kırılan halkaları henüz onarılamadı. Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz.Küresel ekonomi şoku atlatamadı.Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk.Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmalıdır.Depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. 3.6 trilyon liralık harcama yaptık. Geçen ay Malatya'da 304 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşimize teslim ettik. Bu harcamaları önceliklendirirken mali disiplinden ödün vermiyoruz.Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak.Bu çalışma ile 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz.Hükümet ve siyaset kurumu olarak görevimiz sorunlara çözüm bulmak. 23 yıldır bunu yaptık. Bundan sonra da çözüm üreten biz olacağız.Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktırYolsuzluk operasyonları başlayınca boykot diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyenleri boykot torbasının içine koydular. Ne yaptıysalar başarılı olmadılar.Sayın Özel'in yönetiminde CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor.