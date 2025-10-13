Genç gazeteciye sosyal medyadan taciz skandalı! Mesaj yağmuruna tuttu

Gazeteci Gizem Gündoğdu, kendisini defalarca rahatsız eden kişiyi sosyal medyada ifşa etti. “Ben engellemekten bıktım, o yeni hesap açmaktan bıkmadı” diyerek isyan etti.

Ekol TV'nin başarılı muhabirlerinden Gizem Gündoğdu, sosyal medya üzerinden bir kişinin ısrarlı tacizine maruz kaldı.

Gündoğdu'ya mesaj atan şahıs, “Bu dünya paramparça olsa da benimle evlilik yapacaksın” diyerek gazeteciyi rahatsız etti. Gündoğdu'nun kişiyi engellemesine rağmen tacizci bu kez farklı hesaplar açarak mesaj göndermeye devam etti.Gizem Gündoğdu sosyal medya hesabından, “Ben engellemekten bıktım. O, yeni hesap açıp benim, başkalarının hakkında şizofrenik senaryolar kurmaktan bıkmadı. İfşalıyorum, yayın. Yüzünü yeni gösterdiği için şimdi ifşalıyorum. Herkes bu ruh hastasına dikkat etsin.” dedi.