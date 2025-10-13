Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Gazze'de ateşkes resmen başladı.7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de soykırım uygulayan İsrail, geçtiğimiz günlerde Hamas ile Mısır'da ateşkes masasına oturdu.Ateşkesin başlamasının ardından da bugün karşılıklı rehine takası da gerçekleştiriliyor.Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılma süreci başladı.Hamas, salıverilecek 20 rehinenin ismini açıkladı.İsrail ordusu, Kızılhaç'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyine, rehinelerin transfer edileceği buluşma noktasına doğru yola çıktığını açıkladı.İsrail Kanal 12 televizyonu, 7 rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu.İsrail basını, rehinelerin Netzarim Koridoru'nda serbest bırakılacağını yazdı. 2 saat sonra da hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazelerinin teslim edilmesi bekleniyor. Gazze'den başlayarak Re'im'de biten Netzarim Koridoru'ndan serbest bırakılacak rehineler, burada aileleriyle buluşacak.İsrailli esirler karşılığında yaklaşık 2 bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak.İsrail'in Gazze'de tutukladığı 1.716 Filistinlinin, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde serbest bırakılması bekleniyor.İsrail hapishanelerinde ömür boyu ya da uzun süreli hapis cezası alan 250 Filistinli mahkûm bulunuyor.El Cezire'ye göre bunlardan 135'i Gazze'ye sınır dışı edilecek veya yurtdışına sürgün edilecek, 100'ü işgal altındaki Batı Şeria'ya gönderilecek ve kalanlar Doğu Kudüs'te serbest bırakılacak.Reuters haber ajansı, Hamas'ın rehineleri serbest bırakma karanın ardından İsrail'in elindeki Filistinli mahkumları sabah erken saatlerde otobüslere bindirdiğini duyurdu. Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Barguti, bırakılacak esirler arasında yer almıyor.Filistinliler Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta esirleri karşılamak için toplanırken, Nasır Hastanesi'nde de gerekli ilk yardım ve tedavi için hazırlık yapılıyor.Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, 'Ateşkes anlaşmasına ve zaman çizelgesine, İsrail uyduğu sürece bağlıyız.' dedi.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.