Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Kamuoyunu yanıltma gayreti içinde'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın kendisini hedef alan ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi. Gökçek, kaybolan 140 milyon karton bardak, kefen, tabut ve konser organizasyonlarındaki fahiş fiyatlar gibi konuları gündeme taşıyarak, Yavaş'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti. Osman Gökçek, “Kamu vicdanı adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.Mansur Yavaş'ın bugün yaptığı basın açıklamasında şahsımı hedef alan ifadeler kullanması üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla bu açıklamayı yapma gereği duydum.Mansur Yavaş, bugüne kadar defalarca hakkındaki tüm iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesi gerektiğini kamuoyu önünde beyan etmiştir. Biz de bu çağrıya uyarak, Yavaş hakkındaki tüm şaibeli durum ve tespitlerimizi eksiksiz biçimde Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettik.Ancak Yavaş, bugün gelinen noktada “Mülkiye müfettişleri inceledi, bir şey bulamadı.” şeklindeki söylemlerle soruşturulma sürecinden kaçma ve kamuoyunu yanıltma gayreti içindedir.Kamuoyunun merak ettiği ve kendisine defalarca yönelttiğimiz sorular ise hâlâ cevapsızdır:•Kaybolan 140 milyon adet karton bardak hangi TIR'larla, hangi plakalarla, hangi depolara taşınmıştır?•Kaybolan kefenler, ceset torbaları, tabutlar ve tonlarca çöp torbası hangi depolara konulmuştur, hangi TIR'larla taşınmıştır?Bu sorulara Yavaş tarafından bugüne dek en ufak bir açıklama dahi yapılmamıştır.Konser organizasyonlarıyla ilgili fiyatların fahiş düzeyde olduğu, gerek sanatçılar tarafından gerekse bizzat Yavaş tarafından kabul edilmiştir. Ancak Yavaş, her defasında suçu başkalarına atarak bu sorumluluktan sıyrılmayı tercih etmiştir.Ayrıca kamuoyuna bildirmek isteriz ki, konser organizasyonlarını üstlenen firmanın Yavaş'ın seçim dönemi kampanyasını yönettiği bilinmektedir. Bu durum, ihalelerin şeffaflığı ve tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırmaktadır.Bu nedenle ilgili şirketin seçim döneminde Yavaş'a hangi bedellerle fatura kestiği ve bu faturaların yapılan hizmetin karşılığı olup olmadığı hukuki yollarla incelenmelidir.Şayet karton bardak konusundaki iddialarımız haksız ise, buradan açıkça soruyoruz:Neden iki daire başkanını görevden almak zorunda kaldı?Bu soru, iddialarımızın doğruluğuna işaret eden en somut göstergedir.Yavaş gerçekten samimiyse, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında soruşturma açmasına izin verilmesinden hiçbir rahatsızlık duymamalıdır (izin verilip verilmemesi İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatifindedir).Hatta bu süreçte Danıştay'a başvurarak soruşturma izninin engellenmesi yönünde bir girişimde bulunmaması gerekmektedir.Konserlerle ilgili olarak ise başından beri belirttiğim gibi, %99 değil, %100 oranında bir vurgun olduğuna eminim.Ancak bu vurgunun Yavaş'ın ve Özel Kalem Müdürü'nün şahsi menfaatine dönüp dönmediğini ortaya koyacak olan bağımsız yargıdır.Hiç kimse:•5 milyon TL'lik bir Ebru Gündeş konserinin 69 milyon TL'ye,•4 milyon 600 bin TL'lik bir Tan Taşçı konserinin ise 42 milyon TL'ye mal olmasını meşru gösterebilir durumda değildir.Bu rakamlar, kamu kaynaklarının nasıl hoyratça kullanıldığının en açık kanıtıdır.Biz, kamu vicdanı adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.