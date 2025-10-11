Antalya'da korkutan anlar! Bina tahliye edildi
Antaya'nın Serik ilçesinde inşaat kazı çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle, bitişikteki 2 katlı bina tahliye edildi.
erik ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta korkutan anlar yaşandı.
Bir inşaat firması, mahallede 15 gün önce temel kazma çalışması başlattı. İnşaat alanında dün toprak kayması meydana geldi.
2 AİLE EVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bunun üzerinde inşaat alanının bitişiğindeki 2 katlı binada yaşayan 2 aile, oluşan risk nedeniyle tahliye edildi.
AFAD, polis ve zabıta ekipleri alana şerit çekerek güvenlik çemberi oluşturdu.
İnşaatın devam edip etmeyeceği ve tahliye edilenlerin evlerine dönmeleri ile ilgili kararın Serik Belediyesi tarafından yapılacak incelemenin ardından verileceği bildirildi.
