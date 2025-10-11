Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altının haftalardır devam eden yükselişi dün bozuldu. Bir anda düşüşe geçen altın bugün kendini toparladı. Dün gününü 5 bin 345 TL'den açan gram altın, 11 Ekim Cumartesi günü 5.404,54 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki iniş-çıkışlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün aniden düşüşe geçti. Dün sert düşüşle güne başlayan altın fiyatları 11 Ekim Cumartesi gününü yine yükselişle açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR YÜKSELDİ?
Dün günü 5 bin 345 TL'den açan gram altın yine istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Gram altın bugün 5.404,54 TL'den işlem görüyor.
11 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.403,76
Satış: 5.404,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.145,00
Satış: 9.270,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.290,00
Satış: 18.546,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.468,00
Satış: 36.928,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.017,95
Satış: 4.018,53
