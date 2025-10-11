Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altının haftalardır devam eden yükselişi dün bozuldu. Bir anda düşüşe geçen altın bugün kendini toparladı. Dün gününü 5 bin 345 TL'den açan gram altın, 11 Ekim Cumartesi günü 5.404,54 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Ekim altın fiyatları...