Çin'de Rekor Yolculuk!

Çin Ulaştırma Bakanlığı, 1-8 Ekim tarihlerini kapsayan resmi tatil döneminde ülkede günde ortalama 304 milyon seyahat gerçekleştirildiğini açıkladı.Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışa karşılık geliyor.Tatil süresince yapılan seyahatlerin en büyük bölümünü, özel araçlarla gerçekleştirilen kara yolu yolculukları oluşturdu.Bakanlık verilerine göre kara yollarında yapılan seyahat sayısı 2,25 milyara ulaştı; bu da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 6,6 artış anlamına geliyor.Tatilin son günlerinde şehirlerine dönen milyonlarca vatandaş, otoyollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otoban gişelerinde oluşan yoğunluk ve bölünmüş yollarda aynı yönde ilerleyen araç konvoyları dikkat çekti. Bu manzaralar, “ülke genelinde toplu dönüş hareketi” olarak yorumlandı.Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre 8 günlük tatilde:Demir yollarında 153,96 milyon,Hava yollarında 19,14 milyon,Nehir ve deniz yollarında ise 11,66 milyon seyahat gerçekleştirildi.Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yılı vesilesiyle kutlanan Ulusal Gün tatili, geleneksel Güz Ortası Festivali ile aynı döneme denk geldi.İki bayramın birleşmesiyle ülke genelinde 1-8 Ekim tarihleri arasında 8 günlük resmi tatil ilan edildi.