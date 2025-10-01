Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! İsrail'e ait gemiler müdahaleye başladı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na fiziki müdahale başladı.Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.Bebeklerin de bulunduğu sivilleri katleden bir toplulukla karşı karşıya gelebiliriz. Üzerimizde insansız hava araçları uçuyor. Ablukanın ardından gemilerimizin durdurulup alıkonulması durumu söz konusu olabilir. Bu durum en iyi senaryo. Daha kötü senaryolarda daha ağır saldırılar ve personelimize yönelik vurgu görülebilir. Filomuza yönelik saldırı riski bulunuyor. Tüm bunların planlı tatbikatlar sonucu ortaya konulduğunu düşünüyorum; burada görevli olanlar bu ihtimalleri bilerek hareket ediyor olabilir. Bizler, yardım götürmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için bir araya gelmiş bir topluluğuz ve gerektiğinde karşılık vermeye hazırız.'Türk Aktvist Emin Aydın ise 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, 'Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız' dedi.Filoda yer alan Türk Aktivist Muhammed Fatih, A Haber ekranlarında, 'Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Yardımları Gazze'ye ulaştıracağız' açıklamasında bulundu.Muhammed Fatih, şu ifadeleri kullandı:'6 mil ötemizde bir donanmanın bulunduğuna dair ciddi bir ihtimal var. Yaklaşık yarım saat önce bölgede çok yoğun bir gemi hareketliliği gözlemlendi. Büyük ihtimalle, yarım saat içinde doğrudan temas halinde olabiliriz. Bu noktalar, daha önce saldırıların gerçekleştiği yerler. 13'ten fazla geminin bir hat üzerinde konuşlandığına dair bilgiler mevcut. Ayrıca üzerimizden savaş uçaklarının geçtiği bildiriliyor. İnsani koridor açmak, yardımları Gazze'ye ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu ablukanın sona erdirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Görünen o ki, önümüzde bizleri bekleyen ciddi bir tehlike var.Türk Aktivis Emin Aydın, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, İsrail gemilerinin önde bulunan gemilere çok yaklaştığını belirterek, 'Her an gemilere çıkabilirler. Bizler hep birlikte şehitlik duaları ediyoruz.' dedi.İsrail gemileri, Sumud Filosu'nu kuşattı. İsrail askerleri filoda bulunan Alma gemisindeki aktivistleri alıkoyduİsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı.KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.İletişimleri yer yer süren aktivistler, İsrail ordusunun yasa dışı şekilde gemileri ele geçirmeye başladığını bildirmişti.Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na yönelik yapılan müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."