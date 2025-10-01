Markete köpeğiyle giren kadını yumruklamıştı! O şahıs için karar verildi

Küçükçekmece'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, markete yanındaki köpekle girmek isteyen kadın, başka bir müşteri tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay üzerine şüpheli Muhammed A., isimli adam gözaltına alındıktan sonra adliyeye sev edilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan, karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Caddesi'nde 30 Eylül günü, iddiaya göre alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriye, marketteki bir erkek müşteri, köpeği dışarı çıkarma konusunda uyarıda bulunmuştu. Tartışmanın büyümesiyle Muhammed A., G.A. isimli kadını yumruk atarak yaralamıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed A'yı gözaltına almıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muhammed A. (58), çıkarıldığı hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı.Şahsın serbest bırakılmasına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.